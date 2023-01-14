Первая станция по приему восьми видов отходов открылась в Волжском









В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 14 января, открылась первая в регионе станция по приему вторсырья восьми видов.

- Станция приема вторсырья оснащена отдельными емкостями для сбора 8-ми наименований отходов: картона, бумаги, металла, HDPE/LDPE (бутылок из-под бытовой химии, крышек и канистр), полипропилена, стекла, ПЭТ-бутылок и бытовой техники, - сообщили в администрации Волжского.

На станции есть помещение для розлива бытовой химии в свою тару, что экономнее, чем покупать средства в магазине.

На церемонии открытия объекта по раздельному сбору вторсырья присутствовали мэр города, бизнесмены, представители общественности и жители.

Примечательно, что станция оснащена солнечными панелями, которые позволяют с минимальными затратами потреблять энергоресурсы, необходимые ей для работы.

Фото: администрация Волжского



