Общество

Первая станция по приему восьми видов отходов открылась в Волжском

Общество 14.01.2023 20:14
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14.01.2023 20:14



В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 14 января, открылась первая в регионе станция по приему вторсырья восьми видов.
- Станция приема вторсырья оснащена отдельными емкостями для сбора 8-ми наименований отходов: картона, бумаги, металла, HDPE/LDPE (бутылок из-под бытовой химии, крышек и канистр), полипропилена, стекла, ПЭТ-бутылок и бытовой техники, - сообщили в администрации Волжского.
На станции есть помещение для розлива бытовой химии в свою тару, что экономнее, чем покупать средства в магазине.
На церемонии открытия объекта по раздельному сбору вторсырья присутствовали мэр города, бизнесмены, представители общественности и жители.
Примечательно, что станция оснащена солнечными панелями, которые позволяют с минимальными затратами потреблять энергоресурсы, необходимые ей для работы.
Фото: администрация Волжского

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