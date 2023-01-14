Семь сельских учителей получат по миллиону рублей в Волгоградской области









В Волгоградской области стартовал конкурсный отбор на участие в программе «Земский учитель», победители которого получат по 1 миллиону рублей. На такую поддержку в 2023 году смогут рассчитывать семь человек.

Как сообщили в администрации региона, новых педагогов ждут в сельских районах. Заявки на участие в конкурсе принимают до 15 апреля.

В областном комитете образования уточнили, что требуются учителя русского языка и литературы, математики, английского, немецкого языков, истории и обществознания, химии, биологии, физики и начальных классов. В этом году впервые открыты вакансии педагога-психолога и учителя-дефектолога.

- Документы можно подать только на одну вакантную должность. Итоги конкурса станут известны в мае, после чего со специалистами заключат долгосрочный договор, - сообщили в комитете.

Стать участником программы могут педагоги в возрасте до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием, отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Также в Волгоградской области в конкурсном отборе могут участвовать студенты выпускных курсов.

Подробности можно узнать в Центре развития и сопровождения образования Волгоградской области по тел.: (8442) 97-43-15, 59-58-06.

Программа «Земский учитель» действует с 2020 года по инициативе президента России и реализуется в рамках нацпроекта «Образование». За это время в Волгоградской области ее участниками стали 46 учителей. По условиям отбора, педагоги будут преподавать в школах в течение пяти лет.



