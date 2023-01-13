Общество

«Девочку выписали»: стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом

Общество 13.01.2023 12:05
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13.01.2023 12:05


Стало известно состояние пострадавших в ДТП с участием двух грузовиков и рейсового автобуса в ночь с 11 на 12 января. Происшествие случилось на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области. 

— Девочка выписана на амбулаторное лечение в связи с отказом родственников от продолжения лечения в стационаре, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Состояние остальных пострадавших остается без изменений.

Как сообщает ИА «Высота 102», девочку забрал отец. Мать ребенка продолжает находиться в реанимации. 

Ранее корреспонденты информагентства собрали всю информацию о ДТП в отдельном материале

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области   

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