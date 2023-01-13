Стало известно состояние пострадавших в ДТП с участием двух грузовиков и рейсового автобуса в ночь с 11 на 12 января. Происшествие случилось на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области.

— Девочка выписана на амбулаторное лечение в связи с отказом родственников от продолжения лечения в стационаре, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Состояние остальных пострадавших остается без изменений.

Как сообщает ИА «Высота 102», девочку забрал отец. Мать ребенка продолжает находиться в реанимации.

Ранее корреспонденты информагентства собрали всю информацию о ДТП в отдельном материале.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области