Общество

«Золотое сердце» из тропиков расцветает по ночам под Волгоградом

Общество 12.01.2023 21:19
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12.01.2023 21:19



Загадочный лесной кактус, который обитает в тропических лесах Мексики, цветет в оранжерее волгоградского ботанического сада в Волжском. 
- Растение впечатляет многочисленными крупными резными стеблями, а цветение - незабываемое зрелище, которое происходит ночью, - сообщили сотрудники ботанического сада.
Цветы этого кактуса крупные – до 35 сантиметров в длину и 25 сантиметров в диаметре. Они очень ароматные.
- В центре цветка расположены многочисленные ярко-жёлтые тычинки, отчего середина кажется золотой, отсюда и видовое название - chrysocardium – «золотое сердце», - пояснили специалисты.
Селеницереус золотоцветковый (Selenicereus chrysocardium) впервые был описан из влажных тропических лесов Мексики. Цветение приходится на зимний период. Это теплолюбивое растение при слишком холодном содержании может погибнуть.
Фото: Волгоградский ботанический сад / ВК

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