В Волгограде оборудуют 8 купелей для крещенских купаний

- Тракторозаводский район – напротив дома №4 по ул. Грамши;
- Краснооктябрьский район – территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16;
- Центральный район – Центральная набережная;
- Дзержинский район – Ангарский пруд;
- Советский район – Ельшанская набережная (микрорайон Тулака);
- Кировский район – пристань им. Руднева;
- Красноармейский район – Севастопольская набережная, рядом с монументом В.И. Ленина и пляж в рабочем поселке Южный.
Общество 12.01.2023 17:53
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12.01.2023 17:53
В каждом районе Волгограда оборудуют места для крещенских купелей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Адреса купелей:
Дно водоемов и прилегающие территории будут обследованы специалистами МУ «Служба спасения Волгограда».
Напомним, Крещение отмечается 19 января. Но, как правило, уже 18 января православные начинают совершать обряд омовения.
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