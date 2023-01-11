«Нас просто смоет!»: в Волгограде из-за аварии канализация хлынула в квартиры горожан

В редакцию ИА «Высота 102» обратилась жительница дома № 26 по улице Шурухина в Тракторозаводском районе Волгограда. Со слов женщины, ее квартиру уже вторые сутки затапливают канализационные стоки, но коммунальные службы устранять аварию не спешат.

— 9 января я вернулась вечером с работы прямо в затопленную квартиру. В ванной из-под пола хлестала холодная вода, все текло в коридор. Звонили в аварийку, там сказали, что забилась ливневка на улице, ведутся работы, — рассказала хозяйка квартиры, представившаяся Инной. — Но воду нам никто так и не перекрыл. Весь следующий день мы боролись с потопом, мужу даже пришлось вырвать одну доску — у нас деревянные полы, чтобы вода хоть как-то уходила. Опять звонили в аварийную службу, там нам сказали, что это епархия Концессий, они ведут работы.

Женщина уточнила, что 10 января видела на улице рабочих, откачивающих воду из колодца по улице Шурухина.

— Когда они качали, у нас напор несколько снизился в квартире. Но после 20.00 рабочие все бросили, и нас стало топить с прежней силой, — добавила жительница дома. — Такими темпами нас просто смоет! Причем вода без запаха, но сегодня с утра, вы, конечно, извините, у нас в ванной комнате оказались фекалии.

В ООО «УК ТЗР» журналисту ИА «Высота 102» подтвердили факт аварии, пояснив, что произошел засор наружной канализации и восстановительными работами занимаются Концессии.

В компании-концессионере в ответ на запрос редакции информагентства пояснили, что в адрес «Концессий водоснабжения» сегодня утром поступила заявка о технологическом нарушении на сетях водоотведения.

— В ближайшее время бригада определит причину и локализует проблему. Если засор на внутриквартальных сетях — его устранят Концессии, если на внутридомовых, тогда происшествие обязана устранить управляющая компания, — прокомментировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. — В любом случае напоминаем жителям: засоры — это проблема, которую проще предотвратить, чем устранить. Будь то внутридомовые или внутриквартальные сети, хозяйственно-бытовой мусор необходимо выбрасывать строго в мусорный контейнер, а не в канализацию.

Видео: читатели ИА «Высота 102»

