«ЕвроХим-ВолгаКалий» дал старт новой экологической инициативе

Общество 09.01.2023 16:36
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09.01.2023 16:36
Воспитанникам подшефного детского сада «Сказка» предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» подарило первый в Котельниковском районе экземпляр уличной мебели, созданной по последним экологическим тенденциям.
Воспитание бережного отношения к окружающей среде, забота о сохранении природных ресурсов и пропаганда бережного потребления входят в число важнейших задач, реализуемых «ЕвроХим-ВолгаКалием» в производственной и социальной деятельности.
Принципы экологической ответственности компания передает новым поколениям. Сотрудники предприятия проводят экоуроки в школах и детсадах, совместно с детьми и молодежью проводят экологические семейные праздники и фестивали.
Подрастающее поколение котельниковцев выступило ключевой движущей силой создания первого в Котельниково ЭкоДвора, открытого «ЕвроХим-ВолгаКалием» в 2022 году. На этом общегородском празднике жители при помощи волонтеров направили в переработку более 2,5 тонны вторсырья.
И свою первую эко-скамейку сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината установили именно в детском саду.
Пластик для изготовления экологичной модели малой архитектурной формы работники предприятия собрали в ящики для раздельного сбора вторсырья, установленные в одном из административно-бытовых корпусов Гремячинского горно-обогатительного комбината. Такой подход к экологической ответственности позволяет каждому сотруднику вносить свой небольшой вклад в защиту природы, что в целом по предприятию дает ощутимый результат – более 5 тысяч собранных б/у пакетов воплотились в красивую и функциональную уличную мебель.
Даже в малых делах "ЕвроХим-ВолгаКалий" продолжает поддерживать репутацию одного из самых ответственных предприятий региона и успешно реализует свою политику, основанную на сохранении окружающей среды, содействии развитию региона присутствия и высоком уровне корпоративного управления. Бережное отношение к природным ресурсам и другие достижения предприятия отмечены премией "Экотех-Лидер-2022» в номинации "ESG-Проект года".
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