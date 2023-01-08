«Как такое возможно?»: волгоградец с отеком легких объехал три больницы и умер дома без врачебной помощи









Роковым стало 2 января для 64-летнего жителя Волгограда Сергея Чиркова. Как сообщили ИА «Высота 102» родственники мужчины, в этот день их близкий человек почувствовал себя плохо и обратился за помощью к врачам. Ему ставили разные диагнозы, возили по больницам, но в итоге отправили домой, где он умер через час после того, как переступил порог квартиры.

- Примерно в 5.30 моему дяде вызвали скорую помощь. Он жаловался на боли в груди и затрудненное дыхание. Врачи приехали, сделали ЭКГ и с предварительным диагнозом «предынфарктное состояние» увезли в 25-ю больницу. Там дежурный врач сняла этот диагноз и назначила рентген, по результатам которого ему диагностировали «внебольничную правостороннюю пневмонию», - рассказала племянница умершего мужчины Вера Полтева.

По ее словам, рентген органов грудной клетки ее родственнику сделали в 6.43. На снимке, как утверждает женщина, уже тогда были видны признаки гидроторакса (это патологическое состояние, характеризующееся скоплением избыточной жидкости в плевральной полости – ред.).

Однако пациента отправили по маршрутизации в Тракторозаводский район в ГУЗ «Клиническая больница №4», где доктор после осмотра решила сделать мужчине КТ органов грудной клетки.

- Не дождавшись результатов его описания, врач поставила моему дяде диагноз «острый бронхит» и отправила в больницу №5. Туда он приехал в 8.30, а описание КТ было сделано только в 9 утра. Это исследование показало, что у него интерстициальный отек легких и двухсторонний гидроторакс. Его можно было спасти, оказав своевременную медицинскую помощь. Однако никто даже не поинтересовался, не побеспокоился, а где этот пациент, которого срочно нужно спасать, - говорит женщина.













А смертельно больной пациент в это ценное для его жизни время сидел на стульчике в больнице №5 и ждал врача, который ехал в медицинское учреждение из дома. Больной мужчина задыхался, периодически выходил на улицу, так как ему становилось плохо.

- Понимаете, мой дядя был очень спокойным и неконфликтным человеком. Он просто сидел на этом стуле и терпел, так как верил врачам. Он просидел там 6 часов! Наконец-то приехал врач, сказал, что у него «острый бронхит» и отпустил домой, рекомендовав обратиться на следующий день в поликлинику по месту жительства, - описывает тот день племянница покойного.

Мужчина приехал домой примерно в 15:40, а в 16.00 его состояние резко ухудшилось.

- Боли в груди усилились, начался сильный кашель с обильной пенистой мокротой. Вновь приехала скорая. Врачи пытались реанимировать дядю, который к тому времени уже находился без сознания, но уже сделать ничего не могли. В 17.00 констатировали его смерть, которая наступила из-за отека легких и обширного инфаркта, - вспоминает Вера.

Результаты вскрытия показали, что мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

– Я до сих пор не могу поверить, что такое возможно. Как можно было не увидеть у него этого заболевания в трех больницах? Это уму непостижимо! Понимаете, я не против врачей, но это уже за гранью. Можно понять, что праздники, но если ты выбрал медицину, то надо к людям относиться с чуть большим вниманием, - говорит женщина, которая до сих пор находится в сильном стрессе от случившегося.

Сергея Чикова родственники похоронили в Рождественский сочельник 6 января.

По словам Веры, они готовят обращение в прокуратуру и будут настаивать на тщательной проверке этой ситуации.

- Мы хотим, чтобы действия этих врачей, а все фамилии и документы у нас есть, были тщательно проверены прокуратурой, комитетом здравоохранения, чтобы виновные понесли наказание, - сказала женщина.

В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали это происшествие так:

- Комитетом здравоохранения инициирована проверка внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях, задействованных в оказании медицинской помощи указанному пациенту, - заявили в облздраве.

Фото: архив ИА «Высота 102» / родственники Чиркова С.В.