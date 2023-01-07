







Более тысячи военнослужащих, проходящих военную службу в соединениях и воинских частях Волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа, приняли участие в рождественских молебнах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЮВО, праздничные литургии прошли в полковых храмах и молельных комнатах.





Также в соединении уже стало традицией вручать подарки и поздравлять военнослужащих из числа детей-сирот. В настоящее время в соединении проходит военную службу по призыву около 30 военнослужащих, лишившихся родителей.





Еще свыше 500 членов семей военнослужащих, проживающих вне расположения соединения, посетили праздничные литургии в храмах Волгоградской епархии.