Фото сайта Волгоградской епархии
Общество 07.01.2023 11:05
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07.01.2023 11:05
Фото сайта Волгоградской епархии
Более тысячи военнослужащих, проходящих военную службу в соединениях и воинских частях Волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа, приняли участие в рождественских молебнах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ЮВО, праздничные литургии прошли в полковых храмах и молельных комнатах.
Также в соединении уже стало традицией вручать подарки и поздравлять военнослужащих из числа детей-сирот. В настоящее время в соединении проходит военную службу по призыву около 30 военнослужащих, лишившихся родителей.
Еще свыше 500 членов семей военнослужащих, проживающих вне расположения соединения, посетили праздничные литургии в храмах Волгоградской епархии.
Фото сайта Волгоградской епархии
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