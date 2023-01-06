В Волгоградской области ищут 37-летнего воронежца со шрамами на щеке

В Волгоградской области ищут пропавшего в Воронежской области 37-летнего мужчину. Роман Иванович Воробьев бесследно исчез в прошлом году.

— С 2 ноября его местонахождение неизвестно, — рассказали ИА «Высота 102» в поисковом отряде «ЛизаАлерт». — Мужчина уехал из Воронежа в Урюпинск.

Приметы пропавшего:

рост 175 сантиметров

нормальное телосложение

волосы темно-каштановые

глаза голубые

на левой щеке два шрама

В день исчезновения, предположительно, был одет в красную куртку с черными полосами на рукавах, джинсы черного цвета и черные кроссовки.

— Если вы обладаете какой-либо информацией, просьба сообщить по номеру телефона горячей линии отряда 8 800 700 5452 (бесплатно по России) или 112, — добавили поисковики.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com

Читайте также:

В Волгограде с октября разыскивают кудрявого мужчину