Общество

В Волгограде с октября разыскивают кудрявого мужчину

Общество 05.01.2023 19:37
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05.01.2023 19:37



В Волгограде разыскивают 49-летнего Виталия Полякова, о местонахождении которого неизвестно с октября 2022 года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Волгоградской области, в какую одежду был одет волгоградец, неизвестно. Для его поисков нужна помощь добровольцев.
Приметы мужчины: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Всех, кто видел Виталия Полякова или похожего на него человека, просьба сообщить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.

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