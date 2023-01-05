Marvel перенес на октябрь премьеру о русском охотнике из комиксов

Общество 05.01.2023 15:59
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05.01.2023 15:59
Премьера о русском супергерое «Крейвен-охотнике» из комиксов перенесена с января 2023 года на октябрь. Об этом сообщает онлайн-издание We Got This Covered.
Изначально фанаты ожидали выхода фильма в начале 2023 года, но студия Marvel сдвинула дату релиза на 6 октября.
Крейвен-охотник, как отмечается в его биографии на сайте Marvel, родился в семье русских аристократов и вырос в Волгограде и Санкт-Петербурге. Зовут его Сергей Кравинов. В описании героя-злодея говорится, что он охотился на крупную дичь в Африке, а после употребления зелья его физическая сила увеличилась. В фильме он будет охотиться на Человека-паука.
Роль Крэйвен-охотника исполнит английских актер Аарон Тейлор-Джонсон.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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