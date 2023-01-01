Общество 01.01.2023 12:52
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01.01.2023 12:52
В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде, где установили главную городскую ёлку, посчитали, сколько людей посетили парк в Новый год.
- Хоть и не было снега, но было много больших бенгальских огней. В новогоднюю ночь парк посетило около 4700 человек, - сообщил ИА «Высота 102» директор парка Андрей Еркин.
Ровно в полночь по всему периметру катка ЦПКиО зажглись пиротехнические фонтаны — большие бенгальские огни, а на катке в «Раздолье» через час после боя курантов началось огненное шоу.
С 2 по 9 января на двух катках организуют праздничную программу и тематические сеансы. Детские праздники будут проходить ежедневно всю неделю каникул с 10.00 до 13.00 на двух катках.
Ранее сообщалось, что на катке в ЦПКиО ежедневно в 20.00 на протяжении недели будет проходить новогодний карнавал. На катке в парке «Раздолье» каждый вечер с 20.00 с 2 по 9 января — народные гуляния и пижамные вечеринки.
Фото: ЦПКиО
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