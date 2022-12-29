Общество 29.12.2022 14:59
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29.12.2022 14:59
Волгоградское региональное Отделение Социального фонда России возглавит Владимир Александрович Федоров, действующий управляющий волгоградского отделения Пенсионного фонда РФ. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в организации.
Владимир Александрович Федоров работает в структуре Пенсионного фонда с 2003 года. С 2014 года занимает должность управляющего волгоградского отделения.
Напомним, с 1 января 2023 года после объединения Пенсионного фонда и фонда социального страхования начинает свою работу новая структура – СФР (Социальный фонд России).
Новая структура позволит снизить административную нагрузку на бизнес и расширить категории граждан, обеспеченных социальным страхованием, сообщалось ранее.
Прием граждан СФР в Волгограде и области будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания, которые расположены по адресам действующих клиентских служб ОПФР по Волгоградской области.
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