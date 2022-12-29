Общество 29.12.2022 08:23
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29.12.2022 08:23
В Котово Волгоградской области на следующий день после открытия отремонтированного кинотеатра «Космос» потухла вывеска с названием культурного объекта. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, кинотеатр открыли 27 декабря, а накануне, 28 декабря вывеска уже не светилась.
Сотрудники кинотеатра объяснили это неполадками в электрооборудовании, которое обеспечивало подсветку вывески.
Между тем, на капитальный ремонт кинотеатра «Космос» было потрачено около 15 миллионов рублей. По данным сайта госзакупок, работы проводились на фасаде здания, в фойе, в кинозале, а также в других помещениях кинотеатра. Ремонт объекта также патронировало региональное отделение партии «Единая Россия», где в 2021 году сообщали о выделении 2 миллионов рублей на обновление здания в рамках партпроекта «Культура малой родины».
Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово
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