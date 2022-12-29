







В Котово Волгоградской области на следующий день после открытия отремонтированного кинотеатра «Космос» потухла вывеска с названием культурного объекта. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, кинотеатр открыли 27 декабря, а накануне, 28 декабря вывеска уже не светилась.





Сотрудники кинотеатра объяснили это неполадками в электрооборудовании, которое обеспечивало подсветку вывески.





Между тем, на капитальный ремонт кинотеатра «Космос» было потрачено около 15 миллионов рублей. По данным сайта госзакупок, работы проводились на фасаде здания, в фойе, в кинозале, а также в других помещениях кинотеатра. Ремонт объекта также патронировало региональное отделение партии «Единая Россия», где в 2021 году сообщали о выделении 2 миллионов рублей на обновление здания в рамках партпроекта «Культура малой родины».





Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово