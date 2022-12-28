Налоговики исполнили мечты детей из детских домов ЛНР и Волгоградской области









Заветные желания воспитанников двух подшефных детских домов в преддверии Нового года исполнили сотрудники налоговых органов Волгоградской области.

Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по региону, детские праздники, наполненные радостными эмоциями и долгожданными подарками, сотрудники ведомства организовали в Краснодонском детском доме, расположенном в ЛНР, и Новоаннинском детском доме в Волгоградской области.

Детей, которые ждали новогоднего чуда, навестили Дед Мороз и Снегурочка. Им ребята продемонстрировали все, что умеют. Девочки и мальчики читали стихи, пели песни, участвовали в конкурсах.

Самым долгожданным моментом праздников стало вручение подарков, начиная от интерактивных игрушек для малышей и до смартфонов и электроники для старших воспитанников. Поразила налоговиков маленькая девочка, которая искренне мечтала получить в подарок снаряжение для занятий стрельбой из лука.

Кроме того, каждому ребенку представители Молодежного совета УФНС России по Волгоградской области приготовили именные сладкие подарки.

Фото: УФНС России по Волгоградской области



