Губернатор Бочаров объяснил, за что благодарен волгоградцам

Губернатор Волгоградской области в прямом эфире отвечает на вопросы жителей региона. Один из них, сообщает ИА «Высота 102» был связан с оказанием помощи подшефному Станично-Луганскому району, а в частности того, достаточно ли ресурсов у области, чтобы помогать кому-либо, кроме себя. На это Андрей Бочаров ответил, что по-другому быть не могло.

– За что я благодарен жителям Волгоградской области, так это за то, что ни разу никто из них за это время не задал мне вопроса, зачем мы это [оказываем помощь ЛНР] делаем. Ни разу. Люди понимают, что мы не можем оставаться в стороне, – сказал Андрей Бочаров. – Подумайте сами, в 1943 году начал бы восстанавливаться Сталинград, если бы не усилия всей страны? Жители Донбасса – это наши жители. Как Волгоградская область могла остаться в стороне от этого? Этого даже представить себе нельзя. Мы помогаем, выполняем обыкновенные простые задачи, связанные с подготовкой к зиме, с подготовкой к началу нового учебного года. Это задачи, связанные с налаживанием обычной человеческой жизни. Сегодня мы можем откровенно говорить о том, что творили там националистические батальоны. Ужас, что творилось. Как мы можем не помогать людям? Жители нашего региона проявили себя в Станично-Луганском районе с очень и очень хорошей стороны. Сделали все качественно и в поставленные срок. И жители ЛНР к нам уже относятся как к своим.

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