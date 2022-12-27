В Волгограде 27 декабря в 13.00 стартует прямая линия с губернатором





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 27 декабря, проведет прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы и обращения и жителей региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областную администрацию, прямой эфир будет вестись из Ситуационного центра. В адрес первого лица области уже поступило более двух тысяч обращений.

Напомни, что вопросы волгоградцев с 23 декабря принимают специалисты Центра управления регионом через чат-бот в Telegram. В обладмине утверждают, что те вопросы, которые не прозвучат сегодня в прямом эфире, будут в обязательном порядке обработаны и переданы на исполнение в профильные ведомства в соответствии с темой вопроса. Чтобы получить ответ, волгоградцам необходимо указывать персональную информацию для обратной связи.

– На утро 27 декабря в чат-бот поступило более двух тысяч вопросов. Все обращения сразу же обрабатываются нашими специалистами, распределяются по темам — это поможет ведущим выбрать наиболее популярные вопросы, – сообщил руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин. – Уже сейчас можно сказать, что в числе тем, которые наиболее волнуют жителей нашей области, — поддержка участников СВО и их семей, развитие ЖКХ, здравоохранения, транспорта, создание новых рабочих мест и развитие промышленности, дорожное строительство, газификация отдаленных населенных пунктов.

Напомним, трансляция прямой линии стартует в 13.00 на следующих площадках: