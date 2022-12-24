Банк «Открытие»: 62% жителей ЮФО надеются, что 2023 год будет для них лучше, чем 2022-й





Большинство жителей Южного федерального округа намерены экономить деньги и копить их в 2023 году. 81% не планируют брать кредиты. 62% надеются, что их личный 2023 год окажется лучше 2022-го. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

70% респондентов намерены экономить деньги в 2023 году (48% скорее всего будут, 22% точно будут). Лишь 7% заявили, что не будут экономить деньги (6% скорее всего не будут, 1% точно не будет). Каждый пятый (22%) затруднился ответить на этот вопрос.

67% хотят сберегать деньги в будущем году (39% скорее всего будут, 28% точно будут). Лишь 10% заявили, что не будут копить деньги (8% скорее всего не будут, 2% точно не будут). 22% опрошенных затруднились ответить.

29% считают, что станут в 2023 году богаче. 16% полагают, что в новом году станут беднее. 25% ответили, что их финансовое положение в 2023 году не изменится. 29% затруднились ответить на этот вопрос.

Четыре пятых (81%) опрошенных не собираются брать в 2023 году никаких кредитов. В планах на 2023 год у 8% - взять потребительский кредит, столько же намерены брать ипотеку, 6% - автокредит.

Среди основных крупных покупок, запланированных на 2023 год (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), южане называли траты на ремонт (19%), приобретение автомобиля (18%), крупной бытовой техники (12%), покупку квартиры или гаража (12%). Потратить крупную сумму на обучение намерены 8%, столько же хотят обзавестись загородным жильем. При этом 46% не планируют совершать в будущем году никаких крупных покупок.

62% опрошенных надеются, что 2023 год окажется для них лучше, чем 2022-й. При этом 21% считают, что новый год будет таким же. По мнению 16%, их личный 2023 год будет хуже, чем 2022-й.

Себе и другим россияне желают в 2023 году прежде всего здоровья (72%), мира и согласия (44%), душевного спокойствия и равновесия (38%), больше денег (34%), хорошей работы (16%), семейной идиллии (21%), счастья (16%), любви (19%) и путешествий (12%).

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 12-15 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.