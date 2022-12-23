Участникам СВО из Волгоградской области отправили 67 тонн подарков









Сегодня, 23 декабря, девять грузовиков выехали из Волгограда в зону проведения специальной военной операции. Как сообщили в администрации региона, машины везут 67 тонн груза - новогодних посылок для участников СВО из Волгоградской области.













- Помимо вкусных презентов и товаров первой необходимости, защитникам направили весточки из дома, а также открытки и письма волгоградских школьников, - рассказали в обладмине.













Отправка новогодних посылок осуществляется в соответствии с графиками, предварительно согласованными с командирами воинских частей и соединений, дислоцированных на территории Волгоградской области и в настоящее время выполняющих задачи СВО.

Фото: администрации Волгоградской области



