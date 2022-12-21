Учения по разминированию прошли на полигонах ЮВО под Волгоградом









В Волгоградской области военнослужащие отдельного инженерного подразделения Южного военного округа прошли практический курс по разминированию. Как сообщили ИА "Высота 102" в ЮВО, военные изучили характеристики средств разминирования, а также способы уничтожения боеприпасов и взрывчатых веществ.





Кроме того, специалисты выполнили учебные задачи по ликвидации инженерных препятствий, а также по разминированию минных участков. Военнослужащие на практике узнали приемы ведения инженерной разведки и по разминированию и минированию местности.





В обучении были задействованы спецтехника и другие комплекты оборудования для выполнения поставленных задач.





Фото сайта Южного военного округа