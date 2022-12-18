В Волгоградской области с 1 января откроются офисы Соцфонда РФ: список

В России с 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд, который объединит ПФР и Фонд соцстраха. В Пенсионном фонде РФ пояснили, что объединение фондов приведет к упрощению процедуры выплат и не изменит правила их назначения.
— Все федеральные меры соцподдержки можно будет оформить по единому запросу. Даты доставки пенсий и пособий сохранятся, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официально заявление ПФР.
Уточняется, что граждане продолжат получать пенсии и соцвыплаты, предусмотренные законом, в прежние сроки и обращаться по привычным адресам.
Публикуем адреса единых офисов клиентского обслуживания Соцфонда РФ в Волгоградской области, действующих с 1 января 2023 года:
Волгоградская область
станица Алексеевская, улица Красногвардейская, 73
рабочий поселок Быково, улица Комсомольская, 52
рабочий поселок Городище, улица Промышленная, 6
рабочий поселок Даниловка, улица Центральная, 21
Дубовка, улица Московская, 14/1
рабочий поселок Елань, улица Советская, 77
Жирновск, улица Строителей, 13
рабочий поселок Иловля, улица Советская, 16
Калач-на-Дону, улица Маяковского, 16а
Камышин, улица Октябрьская, 20
станица Преображенская, улица Пролетарская, 65а
станица Клетская, улица Ленина, 51
Котельниково, улица Ротмистрова,8
Котово, улица Нефтяников, 12
Ленинск, м/р ПМК-40, 6
Михайловка, улица Подгорная, 4
станица Нехаевская, улица Ленина, 24
Николаевск, улица Мира, 9/1
Новоаннинский, пер. Казачки Анны, 11а
рабочий поселок Новониколаевский, пер. Привокзальный, 2а
рабочий поселок Октябрьский, улица Дзержинского, 38
село Ольховка, улица Почтовая, 25
Палласовка, улица Первомайская, 4
станица Кумылженская, пер. Островского, 27
рабочий поселок Рудня, улица Октябрьская, 61
рабочий поселок Светлый яр, улица Спортивная, 9
Серафимович, улица Аверьянова, 2
рабочий поселок Средняя Ахтуба, улица Ленина, 49
село Старая Полтавка, улица Центральная, 96/1,96/2
Суровикино, улица Ленина, 88
Урюпинск, улица Черняховского, 30
Фролово, улица Московская, 14
рабочий поселок Чернышковский, улица Восточная, 66
Волгоград
улица Козловская, 33/1
улица Республиканская, 17
улица Шумилова, 19а
улица Российская, 2
проспект имени В. И. Ленина, 67А
улица Дегтярева, 37
проспект Университетский, 70б
улица Советская, 34А
Волжский
улица Молодежная, 12
Фото: ИА «Высота 102»