В Волгоградской области с 1 января откроются офисы Соцфонда РФ: список

В России с 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд, который объединит ПФР и Фонд соцстраха. В Пенсионном фонде РФ пояснили, что объединение фондов приведет к упрощению процедуры выплат и не изменит правила их назначения.

— Все федеральные меры соцподдержки можно будет оформить по единому запросу. Даты доставки пенсий и пособий сохранятся, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официально заявление ПФР.

Уточняется, что граждане продолжат получать пенсии и соцвыплаты, предусмотренные законом, в прежние сроки и обращаться по привычным адресам.

Публикуем адреса единых офисов клиентского обслуживания Соцфонда РФ в Волгоградской области, действующих с 1 января 2023 года:

Волгоградская область

станица Алексеевская, улица Красногвардейская, 73

рабочий поселок Быково, улица Комсомольская, 52

рабочий поселок Городище, улица Промышленная, 6

рабочий поселок Даниловка, улица Центральная, 21

Дубовка, улица Московская, 14/1

рабочий поселок Елань, улица Советская, 77

Жирновск, улица Строителей, 13

рабочий поселок Иловля, улица Советская, 16

Калач-на-Дону, улица Маяковского, 16а

Камышин, улица Октябрьская, 20

станица Преображенская, улица Пролетарская, 65а

станица Клетская, улица Ленина, 51

Котельниково, улица Ротмистрова,8

Котово, улица Нефтяников, 12

Ленинск, м/р ПМК-40, 6

Михайловка, улица Подгорная, 4

станица Нехаевская, улица Ленина, 24

Николаевск, улица Мира, 9/1

Новоаннинский, пер. Казачки Анны, 11а

рабочий поселок Новониколаевский, пер. Привокзальный, 2а

рабочий поселок Октябрьский, улица Дзержинского, 38

село Ольховка, улица Почтовая, 25

Палласовка, улица Первомайская, 4

станица Кумылженская, пер. Островского, 27

рабочий поселок Рудня, улица Октябрьская, 61

рабочий поселок Светлый яр, улица Спортивная, 9

Серафимович, улица Аверьянова, 2

рабочий поселок Средняя Ахтуба, улица Ленина, 49

село Старая Полтавка, улица Центральная, 96/1,96/2

Суровикино, улица Ленина, 88

Урюпинск, улица Черняховского, 30

Фролово, улица Московская, 14

рабочий поселок Чернышковский, улица Восточная, 66

Волгоград

улица Козловская, 33/1

улица Республиканская, 17

улица Шумилова, 19а

улица Российская, 2

проспект имени В. И. Ленина, 67А

улица Дегтярева, 37

проспект Университетский, 70б

улица Советская, 34А

Волжский

улица Молодежная, 12

Фото: ИА «Высота 102»