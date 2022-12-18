Общество

В Волгоградской области с 1 января откроются офисы Соцфонда РФ: список

Общество 18.12.2022 15:33
0
18.12.2022 15:33


В России с 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд, который объединит ПФР и Фонд соцстраха. В Пенсионном фонде РФ пояснили, что объединение фондов приведет к упрощению процедуры выплат и не изменит правила их назначения.

— Все федеральные меры соцподдержки можно будет оформить по единому запросу. Даты доставки пенсий и пособий сохранятся, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официально заявление ПФР. 

Уточняется, что граждане продолжат получать пенсии и соцвыплаты, предусмотренные законом, в прежние сроки и обращаться по привычным адресам.

Публикуем адреса единых офисов клиентского обслуживания Соцфонда РФ в Волгоградской области, действующих с 1 января 2023 года:

Волгоградская область

станица Алексеевская, улица Красногвардейская, 73

рабочий поселок Быково, улица Комсомольская, 52

рабочий поселок Городище, улица Промышленная, 6

рабочий поселок Даниловка, улица Центральная, 21

Дубовка, улица Московская, 14/1

рабочий поселок Елань, улица Советская, 77

Жирновск, улица Строителей, 13

рабочий поселок Иловля, улица Советская, 16

Калач-на-Дону, улица Маяковского, 16а

Камышин, улица Октябрьская, 20

станица Преображенская, улица Пролетарская, 65а

станица Клетская, улица Ленина, 51

Котельниково, улица Ротмистрова,8

Котово, улица Нефтяников, 12

Ленинск, м/р ПМК-40, 6

Михайловка, улица Подгорная, 4

станица Нехаевская, улица Ленина, 24

Николаевск, улица Мира, 9/1

Новоаннинский, пер. Казачки Анны, 11а

рабочий поселок Новониколаевский, пер. Привокзальный, 2а

рабочий поселок Октябрьский, улица Дзержинского, 38

село Ольховка, улица Почтовая, 25

Палласовка, улица Первомайская, 4

станица Кумылженская, пер. Островского, 27

рабочий поселок Рудня, улица Октябрьская, 61

рабочий поселок Светлый яр, улица Спортивная, 9

Серафимович, улица Аверьянова, 2

рабочий поселок Средняя Ахтуба, улица Ленина, 49

село Старая Полтавка, улица Центральная, 96/1,96/2

Суровикино, улица Ленина, 88

Урюпинск, улица Черняховского, 30

Фролово, улица Московская, 14

рабочий поселок Чернышковский, улица Восточная, 66

Волгоград

улица Козловская, 33/1

улица Республиканская, 17

улица Шумилова, 19а

улица Российская, 2

проспект имени В. И. Ленина, 67А

улица Дегтярева, 37

проспект Университетский, 70б

улица Советская, 34А

Волжский 

улица Молодежная, 12

Фото: ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.12.2022 17:43
Общество 18.12.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2022 16:05
Общество 18.12.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2022 14:02
Общество 18.12.2022 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2022 12:27
Общество 18.12.2022 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2022 11:27
Общество 18.12.2022 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2022 10:26
Общество 18.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2022 08:36
Общество 18.12.2022 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2022 08:02
Общество 18.12.2022 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 21:08
Общество 17.12.2022 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 20:13
Общество 17.12.2022 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 15:41
Общество 17.12.2022 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 13:48
Общество 17.12.2022 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 10:18
Общество 17.12.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 09:16
Общество 17.12.2022 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2022 08:55
Общество 17.12.2022 08:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:43
«Поздно нам уже в эквилибристы»: в Волгограде строители железной дороги приготовили местным жителям ловушкуСмотреть фотографии
17:31
Жители Волгоградской области сняли на видео обломки неизвестного объектаСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области нашли труп пропавшего 16-летнего подросткаСмотреть фотографии
15:33
В Волгоградской области с 1 января откроются офисы Соцфонда РФ: списокСмотреть фотографии
14:02
Волгоградцам рассказали, в каких случаях грипп приводит к смертиСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде ночью нашли пропавшего из социального центра подросткаСмотреть фотографии
12:00
На трассе Р-228 в Волгоградской области загорелась фураСмотреть фотографии
11:27
«Здесь был Никита». Бомж в Москве после погрома в пиццерии оставил волгоградский след: видеоСмотреть фотографии
10:26
«Волгоград встретил нас снегопадом!»: опубликовано видео из поезда Деда МорозаСмотреть фотографии
09:17
Обвиняемый в афере со свалками Михаил Калонкин выступил на суде перед журналистами: видеорепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:36
Верблюды и голуби: в Волгограде открылась выставка о животных на войнеСмотреть фотографии
08:02
Резкое похолодание до -10 °С: какая погода ждет волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
21:08
Сурский сквер в центре Волгограда благоустроят почти за 74 млн рублейСмотреть фотографии
20:13
«Сегодня - собаки, завтра - люди?»: волгоградские дачники требуют найти серийного догхантераСмотреть фотографии
18:56
В Сети появилось видео второго взрыва в Еланском районеСмотреть фотографии
16:50
«Чуть сердце не остановилось»: жителей Елани в Волгоградской области 17 декабря напугали звуки взрывовСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцам предлагают исполнить новогодние желания детей ДонбассаСмотреть фотографии
13:48
«Ну как, клюёт?»: спасатели проверили лёд под рыбаками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:50
На юге Волгограда дотла сгорела подержанная легковушкаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде из-за электрообогревателя погиб 84-летний пенсионерСмотреть фотографии
11:49
Ребенок и двое взрослых отравились угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
Машина с детьми врезалась в фургон в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:23
Уличный кот спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
«Так изувечить мог только человек»: волгоградские полицейские спасли от гибели самку лебедя-шипунаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:55
В Волгограде выбрали строителя новой котельной за 2 миллиарда рублейСмотреть фотографии
09:16
Волгоградцы выйдут на улицу в пижамахСмотреть фотографии
08:55
Из спортзала на СВО: из Волгоградской области ушел отряд добровольцевСмотреть фотографии
08:21
Евросоюз ввел санкции против волгоградского завода и депутатаСмотреть фотографии
22:42
Мог уехать в Волгоград: в Волжском без вести пропал 14-летний подростокСмотреть фотографии
20:35
«Открытие Авто»: из 153 оставшихся на рынке моделей автомобилей лишь 34 нараcтили продажи в ноябреСмотреть фотографии
 