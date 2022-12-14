Из-за снега и ДТП встали троллейбусы у Дворца спорта в Волгограде: видео

В Волгограде начавшийся снегопад уже привел к транспортным проблемам. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели, из-за снежных заносов произошло двойное ДТП недалеко от остановки «Дворец спорта». В редакцию информагентства попало видео последствий аварии.





— Три легковушки столкнулись. За ними уже собирается пробка. Троллейбусы стоят. Кто может — пытается объезжать место затора по одной свободной полосе. Вот и первый снег, что называется, — рассказали очевидцы.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», в городе отмечаются 9-балльные пробки. Между тем, снегопад, который сегодня накрыл всю Волгоградскую область, уже привел к первым ДТП. Так, в районе «Монолита» произошла авария с участием трех автомобилей. Пострадавших нет.

— В начале девятого на данном участке произошло стороннее ДТП. Троллейбусы с возможностью автономного хода проходили участок с небольшой задержкой, — пояснили в администрации Волгограда. — С девяти утра движение троллейбусов осуществляется в штатном режиме.

Волгоградцы, спешившие на работу, теперь могут расслабиться. По словам читателей, большие затруднения наблюдаются и в Тракторозаводском районе Волгограда.

— Транспорт еле ползет. Дороги с утра никто не чистил, — добавляют волгоградцы.

В свою очередь в мэрии города-героя сообщили, что в ночь на 14 декабря муниципальные дорожные службы приступили к обработке улиц от образования гололедицы и снежных накатов. В работе задействованы около 60 комбинированных дорожных машин и другой спецтехники.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»