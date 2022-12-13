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«Шуганулся – и давай чудить»: атаковавшая рыбаков енотовидная собака Федор взорвала Сеть

Общество 13.12.2022 15:02
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13.12.2022 15:02


Видео, снятое на зимней рыбалке в Волгоградской области с енотовидной собакой в главной роли, стало вирусным в Сети. Кадры, на которых животное вступает в неравную схватку с буром, после чего пытается утащить рыбацкую сумку, собрали в разных сообществах миллионы лайков.  

Журналистам «Высоты 102» удалось пообщаться с автором видео, которое сегодня приписывают себе совершенно случайные люди из разных регионов России. Вадим Чугунов, опубликовавший ролик на своей странице 4 декабря, утверждает, что встретился с енотом в Ленинском районе Волгоградской области. Схватка животного с буром произошла, в частности, на ерике в Волго-Ахтубинской пойме. 


— 4 декабря мы отправились на рыбалку в Волго-Ахтубинскую пойму. Все произошло на ерике Старая Ахтуба. Мы разложились, начали бурить. Я поймал окуня, товарищ поймал... Одним словом, ничего не предвещало, как говорится, — рассказал ИА «Высота 102» Вадим. — Вдруг видим, что из кустов на лед вышла енотовидная собака. По виду, молодая еще особь, от силы год. По каким-то причинам на тот момент животное еще не ушло в спячку. Оказавшись рядом, собака учуяла рыбу и давай к нам ломится. Мы бросили ему окунька, он схватил, унес с собой в камыши, только чавканье слышалось минут пять. 

Дальше, по словам Вадима, товарищ по рыбалке предположил, что одной рыбки зверю будет мало и он вернется обратно. Так и произошло. 

— Телефон я приготовил. И правда: смотрим – возвращается, идет так, как будто лапы у него заплетаются. Подкинули ему еще рыбешку, а он шуганулся и как давай чудить, — и сегодня вспоминает со смехом  рыбак. — На бур нагадил, потом начал его грызть, пытался даже утащить. Показал нам, кто здесь хозяин. Многие, как увидели ролик, стали утверждать, что зверь бешеный. Ничего подобного — у заразившегося бешенством обильное слюнотечение, они от пищи отказываются. Этот же просто разозлился, после бура на ящик стал кидаться. Своенравный зверек.     


Вадим рассказал, что в минувшую субботу он снова ездил на то же самое место, но больше так и не встретил героя своего видео. 

— Хотел вторую серию заснять, но не получилось. Мы его, кстати, Федей назвали между собой. Напоминает он мне одного человека, у которого шапка мохнатая, сразу первая ассоциация с ним, — шутит Вадим. 

Рыбак уточняет, что енотовидная собака довольно своеобразный зверь и при некоторых обстоятельствах все же может броситься на человека. 

— Вспоминается случай, когда шурин отправился на рыбалку и по пути встретил целый выводок этих зверьков. У него с собой был пустой мешок, ну и мамка их учуяла запах рыбы, и как схватилась за него, пришлось бросить мешок и убегать. 


Сегодня Вадим ведется переписку с администраторами пабликов в социальных сетях. Автора ролика возмущает искажение фактов и откровенное воровство. 

— Воюю со всеми. Некоторые извиняются, ставят авторство. Чего только не читал! Якобы в Сибири это сняли, потом захожу в другой Telegram-канал — там уже указано, что ролик снимали в Казани. В комментариях вообще пишут, что ребята, мол, не видите что ли, да это же Ярославская область, — говорит Вадим. — Пишу всем претензии, прошу указывать автора и место, где было снято. Зачем пишут отсебятину? Мне не для хайпа, просто за родной Сталинград обидно!  

Автор пророчит енотовидной собаке в скором времени и международную известность. 

— Я скинул ролик в Германию земляку нашему, который раньше здесь в Ленинском жил. Вот, мол, если что, знай, это в Волгоградской области сняли, —  шутя объясняет Вадим. 

Видео: Вадим Чугунов / vk.com

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