Экономика

В Волгоградской области усилился дефицит рабочих, строителей и водителей

Экономика 13.12.2022 08:49
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13.12.2022 08:49



В Волгоградской области наблюдается острая нехватка рабочих, строителей и сотрудников транспортной сфера. Такие выводы, сообщает ИА «Высота 102», сделали в компании hh.ru.  Так, по итогам ноября конкуренция за сотрудников среди работодателей стала выше: если в июле на  одно вакантное рабочее место приходилось 5,4 активных резюме, то в ноябре – уже 4,4. При этом нормой для рынка труда считается ситуация, когда на вакансию приходится 5-6 резюме.

По данным компании, только в ноябре в Волгоградской области было открыто более 10,5 тысяч вакансий, за этот же период открыли или обновили свои резюме около 46 тысяч волгоградцев.

 - Уровень конкуренции за рабочие места в Волгоградской области снижается уже четвертый месяц подряд. Можно говорить о том, что в регионе усиливается конкуренция за персонал. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок «работодательским», во многих сферах по-прежнему остро ощущается дефицит кадров, особенно это касается рабочих и линейных сотрудников. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, - подчеркивают эксперты. 

Наиболее острый дефицит кадров в Волгоградской области сегодня наблюдается в профессиональных сферах «Добыча сырья» (всего 0,6 резюме на вакансию), а также в таких важнейших для экономики региона и уровня жизни сферах как «Рабочий персонал» (0,7 резюме на вакансию), «Строительство, недвижимость» (1,2), Медицина, фармацевтика» (1,5), «Продажи» (1,5), «Транспорт, логистика» (1,7) и «Производство» (2,1).
Относительно комфортная ситуация зафиксирована лишь в трех профессиональных сферах: «Управление персоналом» (4,9 резюме на вакансию), «Наука, образование» (5,2) и «Бухгалтерия, финансы» (5,8). Высокая конкуренция за рабочие места среди соискателей отмечается лишь в одной сфере – «Юристы» (на одну вакансию приходится 10,9 резюме).

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