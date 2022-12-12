Общество

Мэрия Волгограда отметила заслуги призеров Всероссийского конкурса «Лучшая столовая 2022»

Общество 12.12.2022 14:51
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12.12.2022 14:51


Награждение участников и победителей конкурса прошло в зале заседаний администрации города. Его провела заместитель главы Волгограда Анна Кувычко. 

Напомним, 75-я школа Красноармейского района, где услугу по питанию оказывает компания ООО «Виво Маркет», заняла второе место во Всероссийском конкурсе, уступив лишь команде из Москвы.

Конкурс проводился по инициативе Министерства просвещения России. Более 400 участников из 75 регионов страны состязались в борьбе за почетный статус. Волгоград представляли победители регионального этапа - команды школ №101 Дзержинского и №75 Красноармейского районов. Они боролись за победу в номинациях: «Лучшая городская столовая», «Лучшая столовая города-миллионника» и «Лучший повар».



- Для нас ваше серебро - это настоящее золото, это заслуга каждого в отдельности, но вместе с тем, это командная работа, проявление, конечно же, мастерства профессионального, но а с другой стороны, мы понимаем, что это серьезный импульс для развития и организации питания, - подчеркнула Анна Кувычко, заместитель главы Волгограда.

Волгоградские участники всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2022», кроме федеральных наград и призов получили благодарственные письма от имени Главы Волгограда. Среди награжденным были: генеральный директор ООО "Виво Маркет" Мария Иванова, руководитель по общим и административным вопросам направления социального питания ООО "Виво Маркет" Ксения Тюрина, технолог компании Татьяна Койич, шеф-повара Диана Ткачук и Олеся Куренкова, а также заместитель руководителя Ассоциации "ПСПиОН" Алла Порхун. 

Команды - участницы состязаний, представляли школьное меню, отвечали на вопросы родителей в блиц турнире, участвовали в дискуссии в рамках научно-практической конференции на тему: «Школьная столовая как экосистема здорового питания обучающихся», повара показывали свое мастерство на «Кулинарном батле».

-Я с детства не люблю проигрывать! Конечно, сначала было страшно, не знаешь из чего ты будешь готовить, ну то есть - это черный ящик да, ну ничего. Я сделала "Гнездо фаршированное с сыром" и сделала морковно-кабачковое пюре, - поделилась Диана Ткачук, шеф-повар столовой средней школы № 75 Красноармейского района Волгограда.

Тематические столы, представленные в финале конкурса, высоко оценило жюри из профессионалов питания, родителей и старшеклассников. От Волгограда самую взыскательную категорию жюри представили одиннадцатиклассники Мария Фомина и Давид Шерозия.

-Эту победу можно было бы назвать удачей, если бы она была единичной, но так как в прошлом году Волгоград занял первое место после Москвы и в этом году повторил результат, можно говорить о системе наших побед. Теперь наша задача быть не первыми после Москвы, а стать первыми среди первых, - сказала генеральный директор ООО «Виво Маркет» Мария Иванова.

Напомним, призовые места во Всероссийском конкурсе Волгоград занимает второй раз подряд. В 2021-м гимназия №12 Краснооктябрьского района заняла также второе место в номинации «Лучшая столовая школы города-миллионника». 

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