На юге Волгоградской области 11 декабря потеплеет до +6

Общество 10.12.2022 19:58
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10.12.2022 19:58
11 декабря температура в Волгоградской области резко повысится. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, в некоторых южных районах потеплеет до +6 градусов. При этом ночная температура будет достигать местами -10 градусов.
На западе регионе завтра ожидаются также мокрый снег и снег с дождем. Синоптики прогнозируют и сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 18 метров в секунду.
Однако настоящего снегопада в ближайшие дни в регионе ждать не стоит.
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