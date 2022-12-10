На юге Волгоградской области 11 декабря потеплеет до +6









11 декабря температура в Волгоградской области резко повысится. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, в некоторых южных районах потеплеет до +6 градусов. При этом ночная температура будет достигать местами -10 градусов.





На западе регионе завтра ожидаются также мокрый снег и снег с дождем. Синоптики прогнозируют и сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 18 метров в секунду.





Однако настоящего снегопада в ближайшие дни в регионе ждать не стоит.