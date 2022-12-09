В Волгоградской области компании, которые предоставят работу членам семей участников СВО, получат субсидии из бюджета на оплату труда таким работникам. Как сообщает ИА «Высота 102», в администрации Волгоградской области подготовлен проект соответствующего постановления.

Речь идет о детях, родителях трудоспособного возраста, а также супругах мобилизованных жителей региона и военнослужащих, участвующих в СВО по контракту.

Субсидии будут выделяться организациям, предоставившим работу членам семей участников СВО, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели.

Напомним, ранее на помощь бюджета для оплаты труда принятым сотрудникам могли рассчитывать организации, которые открывали рабочие места для инвалидов.