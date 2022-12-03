Губернатор Волгоградской области отдал дань памяти Неизвестному солдату

Общество 03.12.2022 12:00
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03.12.2022 12:00
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев, почтив память тех, кто защищал Отечество и не вернулся с поля боя. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, сегодня, 3 декабря мероприятия, посвящённые дню Неизвестного солдата, проводятся во всех муниципальных образованиях региона. В Волгограде на Мамаевом Кургане состоится закрытие традиционной «Вахты памяти».
Напомним, день Неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года по инициативе участников движений, занимающихся поисками останков погибших воинов и увековечением их имен. Памятная дата уже традиционно становится днём закрытия регионального этапа всероссийской акции «Вахта Памяти» на территории субъекта. Всего в Волгоградской области действуют 7 региональных поисковых общественных организаций, 55 поисковых отрядов численностью порядка 2 тыс. человек. За годы своей важной работы экспедиции вернули имена тысячам героев сражений. В этом году «Волгоградская Вахта Памяти» была реализована при поддержке Фонда президентских грантов.
В начале декабря в регионе стартовал слет, в котором приняли участие 150 поисковиков из Волгограда, Камышина, Михайловки, Городищенского, Суровикинского, Котельниковского, Чернышковского, Еланского, Октябрьского, Калачёвского, Клетского районов области, а также гости из Москвы и республики Татарстан. Активистов наградят знаками отличия Министерства обороны РФ, а также памятными медалями.
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