В Волгограде устранили аварию на котельной в Советском районе

Общество 02.12.2022 16:52
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02.12.2022 16:52
Коммунальные службы отчитались об устранении аварии на котельной в Советском районе Волгограда, в результате которой у ряда потребителей пропало тепло.
- В 15.20 технологическое нарушение устранено, котельная введена в работу, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессии теплоснабжения».
Напомним, сегодня, 2 декабря, специалисты «Концессии теплоснабжения» зафиксировали нарушение гидравлического режима в зоне теплоснабжения блочно-модульной котельной на ул. Электролесовская, 45Б. В результате произошло частичное снижение параметров подачи теплоресурсов ряду потребителей Советского района.
В редакцию информагентства обратились жители многоквартирного дома, построенного для детей-сирот в переулке Удмуртский, 2 в Советском районе Волгограда. Люди сообщили, что батареи в их девятиэтажке резко остыли и они вынуждены обогреваться тепловыми пушками и газом.
Коммунальщики обещали завершить, восстановительные работы в ближайшее время, и вернуть тепло в дома потребителей.
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