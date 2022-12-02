Общество

Подвалы 500 домов в Волжском приспособят под убежища

Общество 02.12.2022 08:10
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02.12.2022 08:10



В Волжском продолжается обследование подвальных помещений в многоквартирных жилых домах. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, в рейдах принимают участие специалисты отдела по делам ГО и ЧС и комитета по обеспечению жизнедеятельности, отдела надзорной деятельности регионального ГУ МЧС и работники управляющих компаний. Подвалы осматривают на предмет приспособления под укрытия при ЧС. 

С октября по настоящее время в Волжском обследовано уже 1130 подвальных помещений из 1600, половина из них соответствует нормативным требованиям: в подвалах сухо, тепло, имеется освещение и несколько выходов, а высота потолков – не менее 1,7 метров.

Для жителей многоквартирных домов, подвальные помещения в которых имеют только один вход или низкие потолки, по результатам инспекции будут составлены рекомендации, какой из близлежащих объектов можно использовать в качестве укрытия при ЧС.

Завершить обследование всех подвалов в многоквартирных домах планируется до конца декабря, пояснили в администрации города.   

Напомним, волгоградцы до сих пор ждут от чиновников и управляющих компаний, когда же им предоставят адреса ближайших к их месту жительства укрытий. О том, что такая работа в регионе уже началась, заявляли еще в начале ноября в комитете обеспечения жизнедеятельности населения Волгоградской области. 

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