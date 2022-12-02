Подвалы 500 домов в Волжском приспособят под убежища

Морозы до -16 идут на Волгоградскую область02.12.2022 10:16
Массовая рассылка незнакомых квитанций насторожила жителей Волгограда01.12.2022 21:10
«Это очень опасно»: зачем детей в Волгограде решили прививать от туляремии и связано ли это с нашествием мышей01.12.2022 17:37
Из Волгограда в Шарм-эль-Шейх улетел полный туристов чартер01.12.2022 17:28
Волгоградцы показали, как тепло вместе с деньгами исчезает в дырявых трубах01.12.2022 14:41
«Сказала, что скоро вернется»: погибшая на Украине Анастасия Савицкая представлена к ордену Мужества01.12.2022 13:26
Переезд в Тракторозаводском районе Волгограда закроют 2 декабря01.12.2022 12:56
К орденам Мужества посмертно представлены семь участников СВО из Волгограда01.12.2022 12:14
«По просьбам общественности»: новым почетным гражданам Волгоградской области дадут по полмиллиона рублей01.12.2022 11:28
Заслуженный журналист РФ Николай Степыгин скончался под Волгоградом в возрасте 60 лет01.12.2022 10:26
Волгоградка разоблачила маскирующуюся под банк организацию01.12.2022 10:21
С 1 декабря в Волгоградской области выросли тарифы на услуги ЖКХ01.12.2022 09:49
Строитель трассы под Волгоградом нуждается в рабочих01.12.2022 08:31
Компания «ЕКС» объявила набор рабочих разных специальностей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие объявления опубликованы на сайтах районных администраций Волгоградской области. Компания предлагает работу вахтовым методом монтажникам, разнорабочим, электромонтажникам, электрогазосварщикам....