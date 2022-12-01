Строитель трассы под Волгоградом нуждается в рабочих

Общество 01.12.2022 08:31
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01.12.2022 08:31
Компания «ЕКС» объявила набор рабочих разных специальностей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие объявления опубликованы на сайтах районных администраций Волгоградской области. Компания предлагает работу вахтовым методом монтажникам, разнорабочим, электромонтажникам, электрогазосварщикам. Претендентов заманивают медосмотром, социальными гарантиями, питанием и проживанием за счет работодателя.
Напомним, АО «ГК «ЕКС» ведет строительство крупных инфраструктурных объектов на территории Волгоградской области. Основными реализуемыми объектами являются «Стро¬ительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового пе-рехода через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс. 1 Этап», и «Реконструкция автомобильной дороги «3-я Продольная магистраль» на участке км 4+800 - км 7+000».
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