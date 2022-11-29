







Военнослужащим, принимающим участие в СВО, а также их детям в Волгоградской области соберут индивидуальные новогодние подарки. С таким предложением сегодня, 29 ноября, выступил губернатор Андрей Бочаров на встрече с руководителями парламентских партий в облдуме.

- Учитывая приближение новогодних праздников, предлагаю уже в ближайшее время в рамках региональной акции «Тепло из дома» направить нашим военнослужащим на передовую индивидуальные поздравления и новогодние подарки. Также считаю правильным предусмотреть новогодние подарки детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, - сказал глава региона.

Губернатор выразил надежду, что к этой работе подключатся региональные партии, общественные объединения и организации, органы власти Волгоградской области всех уровней и муниципальные образования региона.

Андрей Бочаров на встрече также рассказал, как идут выплаты единовременной помощи мобилизованным жителям региона. По его словам, выплату в сумме 100 тысяч рублей получили практически все мобилизованные.

- Сейчас выплаты проводятся добровольцам и военнослужащим, участвующим в СВО по контракту. Средства предусмотрены в полном объеме. Только за эту неделю уже произведено порядка 40% выплат. Здесь идет постоянная работа с Министерством обороны РФ, - уточнил губернатор.

Фото: Волгоградская областная дума



