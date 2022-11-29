Общество 29.11.2022 16:15
0
29.11.2022 16:15
Военнослужащим, принимающим участие в СВО, а также их детям в Волгоградской области соберут индивидуальные новогодние подарки. С таким предложением сегодня, 29 ноября, выступил губернатор Андрей Бочаров на встрече с руководителями парламентских партий в облдуме.
- Учитывая приближение новогодних праздников, предлагаю уже в ближайшее время в рамках региональной акции «Тепло из дома» направить нашим военнослужащим на передовую индивидуальные поздравления и новогодние подарки. Также считаю правильным предусмотреть новогодние подарки детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, - сказал глава региона.
Губернатор выразил надежду, что к этой работе подключатся региональные партии, общественные объединения и организации, органы власти Волгоградской области всех уровней и муниципальные образования региона.
Андрей Бочаров на встрече также рассказал, как идут выплаты единовременной помощи мобилизованным жителям региона. По его словам, выплату в сумме 100 тысяч рублей получили практически все мобилизованные.
- Сейчас выплаты проводятся добровольцам и военнослужащим, участвующим в СВО по контракту. Средства предусмотрены в полном объеме. Только за эту неделю уже произведено порядка 40% выплат. Здесь идет постоянная работа с Министерством обороны РФ, - уточнил губернатор.
Фото: Волгоградская областная дума
Иноагентов отлучат от детей, а госорганы отправят в соцсети: какие законы вступают в силу в декабре29.11.2022 19:51
Общество 29.11.2022 19:51
ККС Волгоградской области отправила в отставку председателей трех судов29.11.2022 19:45
Общество 29.11.2022 19:45
Новым спортивным директором «Ротора» стал Андрей Дуров29.11.2022 17:44
Общество 29.11.2022 17:44
Волгоградцы смогут получать товары из европейских интернет-магазинов и маркетплейсов29.11.2022 17:22
Общество 29.11.2022 17:22
Самозанятым разрешат устанавливать торговые объекты в Волгограде29.11.2022 16:54
Общество 29.11.2022 16:54
В Волгограде пережившая бомбежку Сталинграда бабушка живет во мраке обесточенной квартиры29.11.2022 14:47
Общество 29.11.2022 14:47
В Волгограде и области заболеваемость ОРВИ пошла вверх29.11.2022 13:59
Общество 29.11.2022 13:59
В Волгоградской области с 3 до 4,6 млрд рублей увеличили поддержку муниципалитетов29.11.2022 12:38
Общество 29.11.2022 12:38
Когда помощь не только нужная, но и полезная29.11.2022 11:58
Общество 29.11.2022 11:58
Нашествие мышей угрожает посевам в Волгоградской области29.11.2022 09:40
Общество 29.11.2022 09:40
Под Волгоградом судебные приставы спасли умирающую в родах дворняжку29.11.2022 08:18
Общество 29.11.2022 08:18
Волгоградстат зафиксировал свадебный бум в первый месяц мобилизации28.11.2022 20:31
Общество 28.11.2022 20:31
Три района Волгограда обесточат во вторник 29 ноября28.11.2022 19:21
Общество 28.11.2022 19:21
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине Дмитрием Коноваловым28.11.2022 18:59
Общество 28.11.2022 18:59
В Волгограде на три дня закроют железнодорожный переезд28.11.2022 18:21
Общество 28.11.2022 18:21