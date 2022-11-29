Под Волгоградом судебные приставы спасли умирающую в родах дворняжку









Сотрудники Камышинского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области спасли от гибели бездомную собаку. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ведомства, животное появилось на крыльце отделения на минувшей неделе ранним утром.





Собака тяжело дышала, жалобно скулила, тряслась от холода и как-будто просила о помощи. Оказалось, у дворняжки начинались роды, но что-то пошло не так и бездомыш погибал на глазах.





Судебные приставы обратились в единственный в городе приют для животных, руководитель которого тут же откликнулась на просьбу принять собаку. Всем отделением приставы собрали деньги на содержание животного в учреждении и передали его специалистам.





Дворняга благополучно произвела на свет щенят. Она и шесть кутят чувствуют себя прекрасно, но самое главное — большое семейство обрело дом. Животных забрала к себе хозяйка приюта.





- Мы просто не могли пройти мимо и оставить в беде эту собаку, - говорит судебный пристав-исполнитель Наталья Водолажская. - Переживали за нее всем отделением и очень рады, что все закончилось хорошо!.





Фото сайта УФССП по Волгоградской области