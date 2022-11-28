УФАС вскрыло в Волгограде и Твери картельный сговор при реконструкции цирков









Московское УФАС России выявила картельный сговор двух компаний - ООО «Наследие» и ООО «Наследие-Реновация», который затронул Волгоградскую и Тверскую области, сообщили ИА «Высота 102» в УФАС России по Волгоградской области.

- Компании вступили в картельный сговор с целью поддержания цен на двух торгах. Они проводились на право выполнения работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в Волгоградской и Тверской областях, - сообщили в антимонопольном ведомстве.

Общая сумма начальных (максимальных) цен двух контрактов составила 2 554 510 857 рублей.

Установлено, что указанные компании в ходе торгов действовали в интересах друг друга.

- В частности, они сознательно отказались от конкурентной борьбы, а также осуществляли совместную подготовку к торгам с использованием единой инфраструктуры. Это привело к ограничению конкуренции на торгах, - считают в УФАС.

Московское УФАС России признало ООО «Наследие» и ООО «Наследие-Реновация» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Организациям грозят крупные оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Материалы также направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Согласно данным системы СПАРК, речь идет о контрактах на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию зданий Волгоградского государственного цирка и Тверского государственного цирка на 1,1 и 1,4 миллиарда рублей соответственно.

Как ранее сообщало информагентство, победителем конкурса на реконструкцию цирка в Волгограде стало ООО «Наследие» из Москвы. Компания предложила наименьшую цену в 1 099 685 035,68 руб. Начальная стоимость работ была заявлена в сумме 1 101 888 813,30 руб.



