







Недействительными признаны протоколы внеочередных собраний собственников пяти многоквартирных домов в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, пять гражданских исков, которые находились на рассмотрении, подавал районный прокурор.

Все дома находятся на улице Очаковская.

- В ходе рассмотрения дел было установлено, что в многоквартирных домах фактически не проводились собрания собственников жилых помещений, решения собственникам на обозрение не выдавались, бюллетени не подписывались, - рассказали в суде.

Так, в ходе проверки установлено, что собственник одной из квартир дома №21 по ул. Очаковская является инвалидом первой группы по зрению и не могла принимать участие в голосовании. Еще один собственник жилого помещения, указанный в протоколе собрания инициатором собрания, является несовершеннолетним лицом, что также исключало возможность его участия в собрании.

- В судебных заседаниях было установлено, что часть указанных собственников, якобы голосовавших на собрании, являются умершими лицами, либо не проживают в жилых помещениях, являющихся их собственностью, - сообщили в районном суде.

Требования прокурора были удовлетворены, протоколы признаны недействительными.

Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

Также сообщается, что по факту фальсификации протоколов собраний жильцов многоквартирных домов по ул. Очаковская возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч.1 ст. 327 УК РФ.



