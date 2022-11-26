Общество 26.11.2022 08:43
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26.11.2022 08:43
Недействительными признаны протоколы внеочередных собраний собственников пяти многоквартирных домов в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, пять гражданских исков, которые находились на рассмотрении, подавал районный прокурор.
Все дома находятся на улице Очаковская.
- В ходе рассмотрения дел было установлено, что в многоквартирных домах фактически не проводились собрания собственников жилых помещений, решения собственникам на обозрение не выдавались, бюллетени не подписывались, - рассказали в суде.
Так, в ходе проверки установлено, что собственник одной из квартир дома №21 по ул. Очаковская является инвалидом первой группы по зрению и не могла принимать участие в голосовании. Еще один собственник жилого помещения, указанный в протоколе собрания инициатором собрания, является несовершеннолетним лицом, что также исключало возможность его участия в собрании.
- В судебных заседаниях было установлено, что часть указанных собственников, якобы голосовавших на собрании, являются умершими лицами, либо не проживают в жилых помещениях, являющихся их собственностью, - сообщили в районном суде.
Требования прокурора были удовлетворены, протоколы признаны недействительными.
Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.
Также сообщается, что по факту фальсификации протоколов собраний жильцов многоквартирных домов по ул. Очаковская возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч.1 ст. 327 УК РФ.
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