Жители центра Волгограда 22 ноября услышали звуки взрывов

Жители Волгограда 22 ноября встревожились, услышав три громких хлопка, схожих со звуками взрывов. Как сообщает ИА «Высота 102», наблюдениями делятся жители Центрального района, а также Краснооктябрьского.

– Около 11.20 прогремели один за другим два сильных взрыва. Сложилось впечатление, что доносились они откуда-то со стороны южных районов, – сообщают волгоградцы. – Примерно через минуту «бахнуло» в третий раз. Больше ничего подобного не повторялось.

В правоохранительных органах информагентству сообщили, что никаких тревожных сообщений в Волгограде не зафиксировано. Успокаивают волгоградцев и в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

– В управление сообщений о чрезвычайных ситуациях не поступало, – утверждают в ведомстве.

При этом, добавим, жители Волгограда не исключают, что звуки доносились с полигона, расположенного на острове Зеленом. Там, напомним, с февраля регулярно проходит подготовка мобилизованных.

– Сегодня нет ветра. Вполне вероятно, что в такую погоду звуки взрывов с полигона слышатся отчетливее, чем прежде, – предполагают волгоградцы.

Жители Волжского, в свою очередь, говорят о том, сегодня на полигоне учения начались с раннего утра.

– Но действительно около 11.00 сегодня гремело громче обычного, – сообщают читатели информагентства. – Учения продолжаются до сих пор.