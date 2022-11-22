Общество

Жители центра Волгограда 22 ноября услышали звуки взрывов

Общество 22.11.2022 15:41
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22.11.2022 15:41


Жители Волгограда 22 ноября встревожились, услышав три громких хлопка, схожих со звуками взрывов. Как сообщает ИА «Высота 102», наблюдениями делятся жители Центрального района, а также Краснооктябрьского. 

– Около 11.20 прогремели один за другим два сильных взрыва. Сложилось впечатление, что доносились они откуда-то со стороны южных районов, – сообщают волгоградцы. – Примерно через минуту «бахнуло» в третий раз. Больше ничего подобного не повторялось. 

В правоохранительных органах информагентству сообщили, что никаких тревожных сообщений в Волгограде не зафиксировано. Успокаивают волгоградцев и в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

– В управление сообщений о чрезвычайных ситуациях не поступало, – утверждают в ведомстве. 

При этом, добавим, жители Волгограда не исключают, что звуки доносились с полигона, расположенного на острове Зеленом. Там, напомним, с февраля регулярно проходит подготовка мобилизованных.   

– Сегодня нет ветра. Вполне вероятно, что в такую погоду звуки взрывов с полигона слышатся отчетливее, чем прежде, – предполагают волгоградцы.

Жители Волжского, в свою очередь, говорят о том, сегодня на полигоне учения начались с раннего утра. 

– Но действительно около 11.00 сегодня гремело громче обычного, – сообщают читатели информагентства. – Учения продолжаются до сих пор. 

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