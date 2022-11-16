Общество

В Волгограде владельцы погибшей из-за ошибки ветеринара собаки отсудили у клиники 126 тысяч рублей

Общество 16.11.2022 08:27
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16.11.2022 08:27



Краснооктябрьский районный суд Волгограда обязал ветеринарную клинику выплатить более 126 тысяч рублей владельцам собаки, которая умерла на операционном столе. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, выступившем на стороне потребителя, в марте 2022 года хозяева заболевшего питомца обратились в клинику, где ветеринар осмотрел животное и провел УЗИ-диагностику, которая не выявила каких-либо патологий у собаки. 

Однако спустя сутки питомцу стало хуже и владельцы снова пришли в ветклинику, где было принято решение о проведении операции, во время которой собака умерла. 

Владельцы забрали тело животного и в целях установления причин смерти в ГБУ ВО «Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных» и в ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» были заказаны патологанатомическое исследование трупа животного и химическое исследование его крови.

После получения результатов  владельцами собаки была подана претензия в клинику с требованием вернуть денежные средства по договору на лечение собаки и возместить причинённые убытки в досудебном порядке. Однако предприниматель ответила отказом.

По итогам двух проведённых экспертиз было установлено, что смерть животного наступила в результате массивного кровотечения, явившегося следствием неквалифицированных действий ветеринарных врачей, а также ввиду некорректного применения ветеринарных препаратов для наркоза. Судом были исследованы все обстоятельства и материалы дела, опрошены свидетели и назначена дополнительная судебная ветеринарная экспертиза. По результатам экспертизы также была установлена причинно-следственная связь между неквалифицированными действиями сотрудников ветеринарного центра и смертью животного.

В Роспотребнадзоре пришли к выводу, что потребителям была оказана некачественная услуга. Суд частично удовлетворил иск потребителей и обязал ветеринарный центр возместить истцам сумму, уплаченную за услуги, убытки в размере стоимости животного, расходы на проведение экспертиз, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требования потребителей, компенсацию морального вреда и штраф  за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Сумма в итоге вышла солидная – почти 127 тысячи рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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