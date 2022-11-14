Губернатор Бочаров поручил подготовить регион к обледенению

Сегодня, 14 ноября, губернатор Волгоградской области посвятил оперативное совещание предстоящим погодным испытаниям. Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102», поставил задачу профильным ведомствам быть готовыми и вовремя реагировать на перемены погоды.
Как было озвучено на совещании, в ближайшие дни в Волгоградской области ожидаются колебания температуры от минусовых в ночное время до плюсовых днем. Одновременно в регионе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, что чревато образованием гололедицы на дорогах и тротуарах. Также возможны штормы в Волгограде и области. В связи с этим губернатор поручил чиновниками и коммунальщикам позаботиться о безопасности волгоградцев.
– В целях обеспечения транспортной безопасности жителей и территории Волгоградской области необходимо принять дополнительные, в том числе профилактические меры, — сказал Андрей Бочаров.
К таким мерам глава Волгоградской области относит:
- проверку готовности общественного транспорта, школьных и служебных автобусов к работе зимних условиях,
- обеспечение комплексной безопасности при организованных перевозках детей;
- приведение в готовность дорожной и коммунальной спецтехники, в том числе снегоуборочной, к работе в условиях осложнения погодных условий;
- обеспечение резерва противогололедных материалов;
- подготовку мест временных стоянок транспорта на случай резкого осложнения погодных условий.
– Совместно с подразделениями МЧС, со службами жизнеобеспечения муниципальных образований и области провести запланированные тренировки действий сил и средств при осложнении погодной ситуации на автомобильных дорогах Волгоградской области, – также поручил губернатор Волгоградской области.