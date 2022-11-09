Реклама

Под Волгоградом под вой сирен в полусотне домов исчезло отопление

Реклама 09.11.2022 10:35
0
09.11.2022 10:35


Жители рабочего поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области второй день замерзают в квартирах с холодными батареями. 

Отопление исчезло накануне, как раз в день, когда проходили учения по гражданской обороне, – рассказали ИА «Высота 102» жители населенного пункта. – Сирена выла очень громко, а потом мы поняли, что что-то не то – стало очень холодно. Глядь, а отопление пропало.

По словам жителей поселка, сначала они подумали, что отключение тепла в многоквартирных домах, которых здесь насчитывается более полусотни,  являются частью учений по ГО. 

Говорили же, что это для того, чтобы подготовиться к разным чрезвычайным ситуациям, – делятся местные жители. – Ну мы и подумали, что посидим часа два или три с холодными радиаторами, да все и закончится. Но тепло в батареи не вернулось и к вечеру. 

Холодно в квартирах ерзовцев и по сей день. 

– Учения по выживаемости явно затянулись, – горько шутят жители. 

Между тем, в администрации Ерзовского сельского поселения пообещали, что тепло в квартиры жителей вернется уже сегодня, 9 ноября, во второй половине дня. 

Отключение отопления было связано с плановой поверкой счетчика на котельной, – пояснили здесь. – Сегодня в 15-00 прибор измерения будет возвращен в работу. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Реклама
18.08.2022 13:05
Реклама 18.08.2022 13:05
Комментарии

0
Далее
Реклама
02.08.2022 10:54
Реклама 02.08.2022 10:54
Комментарии

0
Далее
Реклама
30.03.2022 10:32
Реклама 30.03.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Реклама
16.03.2022 11:39
Реклама 16.03.2022 11:39
Комментарии

0
Далее
Реклама
05.03.2022 20:07
Реклама 05.03.2022 20:07
Комментарии 0

0
Далее
Реклама
19.01.2018 13:11
Реклама 19.01.2018 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Реклама
01.03.2017 06:40
Реклама 01.03.2017 06:40
Комментарии 0

0
Далее
Реклама
13.10.2016 22:30
Реклама 13.10.2016 22:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:43
ВТЗ подвел итоги 35 лет работы трубопрокатного цехаСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом под вой сирен в полусотне домов исчезло отоплениеСмотреть фотографии
10:23
Отечественные реанимации-«капсулы» открылись в больнице №25 ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области по искам «Волгоградэнергосбыта» арестовали счета жителей на 70 млн рублейСмотреть фотографии
09:49
Из Волгоградской области отправили еще один эшелон мобилизованных: видеоСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде около ж/д переезда нашли тело пенсионераСмотреть фотографии
09:03
«Они отплатят любовью»: самые маленькие обитатели пункта содержания бездомных животных в Волгограде ищут добрые рукиСмотреть фотографии
08:40
ГОСТ VPN: «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис построения и эксплуатации защищенных сетейСмотреть фотографии
08:33
В Волгограде менеджерам, геодезистам и инженерам готовы платить по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:21
Артисты волгоградского НЭТа прятались во время учебной тревоги в подвале с интернетомСмотреть фотографии
08:01
Волгоградцы набрали кредитов на 315 миллиардов рублейСмотреть фотографии
21:08
В Волжском мужчина с рупором эвакуировал жильцов двух многоэтажекСмотреть фотографии
20:31
Как спастись в метротраме Волгограда в случае воздушной тревоги: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:29
Журналиста СМИ «Волжский Z» осудили за дискредитацию ВС РФ на концертеСмотреть фотографии
19:28
«Открытие Авто»: китайские марки открыли почти 300 шоу-румов за 10 месяцевСмотреть фотографии
17:42
У жителя Волгоградской области арестовали японский кроссовер за долгиСмотреть фотографии
17:25
Бочаров подвел итоги масштабных учений по ГО в регионеСмотреть фотографии
16:32
«В 5 утра мы все подпрыгнули»: житель Волгоградской области объяснил, зачем оставил на здании администрации «черную метку»Смотреть фотографии
16:01
Безопасность в цифрах: сколько человек может вместить убежище на станции СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
Волгоградец отпинал ногами бездомного, нанятого фермером на работуСмотреть фотографии
15:03
Минобороны и СФ поддержали возвращение НВП в школы и техникумыСмотреть фотографии
14:35
Волгоградской пенсионерке вернули списанные деньги за чужой кредитСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде болельщики 9 ноября смогут уехать после футбола на электричкеСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцы ищут рабочих у котлована с оголенными трубами и кипяткомСмотреть фотографии
14:12
Мемориальную доску в память о погибшем в СВО командире спецназа открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Начинаем тревожиться: на сборы в укрытие семьям волгоградцев придется потратить до 17 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:24
В школе-интернате в Волгограде вскрыли мошенничество с деньгами федерального грантаСмотреть фотографии
13:03
Трое молодчиков изувечили жителя Волгограда битой после дорожного конфликтаСмотреть фотографии
12:50
Меняем мультибонусы от ВТБ на киновпечатления — отличные фильмы и сериалы в WinkСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде у самолета Airbus на взлете отказало оборудованиеСмотреть фотографии
 