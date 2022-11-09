Под Волгоградом под вой сирен в полусотне домов исчезло отопление

Жители рабочего поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области второй день замерзают в квартирах с холодными батареями.

– Отопление исчезло накануне, как раз в день, когда проходили учения по гражданской обороне, – рассказали ИА «Высота 102» жители населенного пункта. – Сирена выла очень громко, а потом мы поняли, что что-то не то – стало очень холодно. Глядь, а отопление пропало.

По словам жителей поселка, сначала они подумали, что отключение тепла в многоквартирных домах, которых здесь насчитывается более полусотни, являются частью учений по ГО.

– Говорили же, что это для того, чтобы подготовиться к разным чрезвычайным ситуациям, – делятся местные жители. – Ну мы и подумали, что посидим часа два или три с холодными радиаторами, да все и закончится. Но тепло в батареи не вернулось и к вечеру.

Холодно в квартирах ерзовцев и по сей день.

– Учения по выживаемости явно затянулись, – горько шутят жители.

Между тем, в администрации Ерзовского сельского поселения пообещали, что тепло в квартиры жителей вернется уже сегодня, 9 ноября, во второй половине дня.

– Отключение отопления было связано с плановой поверкой счетчика на котельной, – пояснили здесь. – Сегодня в 15-00 прибор измерения будет возвращен в работу.