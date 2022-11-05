Волгоградцы увидят яркий звездопад в ночь с 11 на 12 ноября









У волгоградцев, как и у других жителей России, есть шанс увидеть необычное природное явление – звездопад. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Международную метеорную организацию, так, в ночь с 11 на 12 ноября ожидается звездопад Северные Тауриды. Точка, из которой словно вылетают огненные шары, находится в созвездии Тельца. Отсюда и название потока — на латинском языке второй знак зодиака звучит как Taurus.В этот период на небосклоне будут видны яркие вспышки от падающих метеоритов, которые, как известно, сгорают в атмосфере Земли.





Пик звездопада Южные Тауриды уже пройден – это произошло сегодня ночью. Однако отдельные вспышки от сгорающих метеоров можно будет увидеть до конца месяца.





Также звездопады ожидаются в последнем месяце осени с 17 на 18 ноября, с 20 на 21 и с 27 на 28. При этом вспышки могут быть очень частыми и яркими, а иногда придется долго наблюдать за небом, чтобы увидеть падающую звезду и загадать желание.

