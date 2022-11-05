20-летние парень и девушка погибли в страшном ДТП на площади Возрождения в Волгограде

Происшествия 05.11.2022 09:39
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05.11.2022 09:39
В ДТП с троллейбусом в Волгограде, которое произошло сегодня, 5 ноября, погибли молодой человек и девушка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, молодым людям было по 20 лет.
Напомним, очевидцы сообщили о ДТП на площади Возрождения. В стоящий на остановке троллейбус врезался легковой автомобиль. Подробности смертельной аварии уточняются в полиции.
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