Общество

Волгоградцев с 30 ноября вывезут самолетами к Красному морю

Общество 03.11.2022 18:09
0
03.11.2022 18:09


Вскоре жителей города-героя начнут вывозить самолетами к Красному морю. Из Волгограда в Египет с 30 ноября стартуют чартерные рейсы в Египет. 

— Рейсы из Волгограда в Египет будет выполнять авиаперевозчик Nordwind Airlines, — сообщила информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова. — На маршруте задействуют комфортабельные самолеты Вoeing 737-800.

Уточняется, что вылеты стартуют с 30 ноября. Далее самолеты для всех желающих попасть на египетские пляжи Синайского полуострова будут летать каждые 10 дней. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.11.2022 20:41
Общество 03.11.2022 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2022 20:18
Общество 03.11.2022 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2022 17:13
Общество 03.11.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2022 16:15
Общество 03.11.2022 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2022 15:13
Общество 03.11.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2022 12:36
Общество 03.11.2022 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2022 11:58
Общество 03.11.2022 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2022 11:53
Общество 03.11.2022 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2022 11:06
Общество 03.11.2022 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2022 10:58
Общество 03.11.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2022 10:45
Общество 03.11.2022 10:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.11.2022 10:32
Общество 03.11.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2022 09:40
Общество 03.11.2022 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2022 09:20
Общество 03.11.2022 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2022 21:13
Общество 02.11.2022 21:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:41
Волгоградстат опубликовал итоги мониторинга цен: что подорожало и подешевелоСмотреть фотографии
20:18
В центре Волгограда ввели ограничения: перекрыты улица и площадьСмотреть фотографии
18:40
«Я почувствовала, что мы не одни»: волгоградцы помогли семье с больным ребенком исполнить мечтуСмотреть фотографии
18:09
Волгоградцев с 30 ноября вывезут самолетами к Красному морюСмотреть фотографии
17:16
Пьяный водитель насмерть задавил сына друга в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:13
Защитные костюмы и спальники: мобилизованным волгоградцам в зону СВО отправили допснаряжениеСмотреть фотографии
16:15
На Украине погиб 28-летний доброволец из Волгограда Евгений ОрловСмотреть фотографии
15:51
Учащиеся аграрного университета проходят обучение на предприятиях компании «Сады Придонья»Смотреть фотографии
15:13
Подвалы многоквартирных домов в Волгограде проверяют инспекторыСмотреть фотографии
14:19
Поддерживаем связь: «Ростелеком» организовал Wi-Fi для юных казаковСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде похоронили 43-летнего участника СВО Александра ЗабалуеваСмотреть фотографии
13:18
Учредителя КПК «Депозит» отправили на 5 лет в колонию за обман 34 волгоградцевСмотреть фотографии
12:42
Клиенты Tele2 могут выиграть миллион рублей при оплате услуг через СБПСмотреть фотографии
12:36
Крестный ход в Волгограде 4 ноября пройдет по другому маршрутуСмотреть фотографии
11:58
Самолет над Волгоградской областью сообщил о ЧП с пассажиромСмотреть фотографии
11:56
«Представлен к ордену Мужества»: на Украине погиб 23-летний волгоградский десантник Станислав РоспономаревСмотреть фотографии
11:53
Губернатор Бочаров передал Кузбассу капсулу с землей Мамаева курганаСмотреть фотографии
11:06
Площадь Павших борцов и улицу Чуйкова сделают пешеходными в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Стихийную свалку под Волгоградом убрали после иска прокуратурыСмотреть фотографии
10:45
Рисунок школьницы из Волгограда выставлен в Третьяковской галерееСмотреть фотографии
10:41
Губернаторы Волгоградской и Кемеровской областей подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде ущерб природе от старого асфальта с проспекта Жукова оценили в 29 млн рублейСмотреть фотографии
10:22
«Открытие Авто»: в сентябре на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 94 млрд рублейСмотреть фотографии
10:11
«Машина заглохла — он въехал»: в Волгограде на оживленном перекрестке ДТП перекрыло полосуСмотреть фотографии
09:47
СК: в Волгоградской области от отравления грибами умер мужчинаСмотреть фотографии
09:40
Военная полиция усиливает патрулирование Волгограда на праздникиСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде простились с 30-летним мобилизованным Алексеем КопаневымСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде на месте аварии смонтировали резервную нитку коллектораСмотреть фотографии
09:02
ВТЗ поддержал грантовый проект по социальной адаптации молодежи с ментальными нарушениямиСмотреть фотографии
21:13
На Украине погиб 34-летний мобилизованный в Волгограде Александр ТевяновСмотреть фотографии
 