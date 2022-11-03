Волгоградцев с 30 ноября вывезут самолетами к Красному морю

Вскоре жителей города-героя начнут вывозить самолетами к Красному морю. Из Волгограда в Египет с 30 ноября стартуют чартерные рейсы в Египет.
— Рейсы из Волгограда в Египет будет выполнять авиаперевозчик Nordwind Airlines, — сообщила информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова. — На маршруте задействуют комфортабельные самолеты Вoeing 737-800.
Уточняется, что вылеты стартуют с 30 ноября. Далее самолеты для всех желающих попасть на египетские пляжи Синайского полуострова будут летать каждые 10 дней.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»