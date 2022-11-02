Волгоградская делегация во главе с Бочаровым направилась в Кузбасс

Общество 02.11.2022 20:40
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02.11.2022 20:40
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Сталинградской победы, стартуют 3 ноября в Кемеровской области. Участие в них примет делегация Волгоградской области, которую возглавляет губернатор Андрей Бочаров, сообщили в администрации региона.
Напомним, Указом президента России празднование 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве обрело всероссийский масштаб. Памятные мероприятия запланированы не только на территории Волгоградской области, но и в других регионах России.
- Центральным мероприятием в Кемерово, в котором завтра примут участие главы и делегации не только Волгоградской, но и Курской областей, станет открытие монумента Воину-освободителю, - пояснили в обладминистрации.
Волгоградский губернатор также намерен посетить ряд ключевых площадок Кузбасса. Запланирована и двусторонняя встреча с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, главной темой которой станет развитие межрегионального сотрудничества во всех сферах.
Фото: администрации Волгоградской области
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