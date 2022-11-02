Под Волгоградом женщина тайно оформила два микрозайма на подругу

Происшествия 02.11.2022 12:14
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02.11.2022 12:14
Жительница рабочего поселка Новониколаевский задержана по подозрению в мошенничестве. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 35-летнюю даму задержали после того, как в полицию обратилась ее 36-летняя давняя знакомая.
Женщина сообщила, что из компании микрозаймов ей стали приходить уведомления о наличии кредитных задолженностей, но никаких документов по оформлению кредита она не подписывала. В этом деле полицейские заподозрили ее подругу.
- Оперативники выяснили, что подозреваемая, воспользовавшись доверительными отношениями с потерпевшей, тайно выписала паспортные данные последней и без её согласия в марте 2022 года онлайн способом оформила на её имя два микрозайма на общую сумму около 20 тысяч рублей, - сообщили в главке.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину). Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.
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