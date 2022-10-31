Общество

Волгоградцы в ноябре досрочно получат пенсии

Общество 31.10.2022 09:46
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31.10.2022 09:46


Жители Волгоградской области, получающие пенсии на банковский счет, в ноябре получат пенсии раньше, чем обычно.  

– График доставки пенсий в ноябре 2022 года будет изменен в связи с выходным в честь Дня народного единства, – сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского отделения ПФР. – Досрочное зачисление денежных средств коснется пенсионеров, которые получают пенсии на банковские счета ежемесячно 4-го числа. Доставка пенсий за ноябрь в Волгоградской области начнется с 3 ноября, в отдельных населенных пунктах в зависимости от режима работы почтовых отделений – с 3 ноября, и будет осуществляться по графику.  

Также уточняется, что для тех жителей Волгоградской области, кто получает пенсии через банки позднее 4-го числа, изменений в графике выплат в ноябре не будет.

– Как обычно, пенсия поступит на счета не позднее 11-го и 21-го числа, – сообщают в ОПФР. 

Напомним, что наступившая рабочая неделя будет короткой. Из-за государственного праздника жители Волгоградской области уйдут на выходные 3 ноября, отработав сокращенный день. 

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