ВГИИК сегодня: к новым свершениям









Прошло почти два месяца с начала нового учебного года. Чем живет институт? Какие наиболее яркие события произошли за последнее время? Об этом сегодня разговор с и.о. ректора Волгоградского института искусств и культуры, доктором искусствоведения, профессором Оксаной Лукониной.

— Учебный год начался невероятно плодотворно! Приёмная кампания 2022 года в колледж и вуз ВГИИК оправдала самые смелые ожидания. Было подано более тысячи заявлений. На некоторые специальности конкурс превышал 12 человек на место. К нам пришли замечательные, творческие, любознательные студенты, которые, я уверена, прославят делами и ВГИИК и Волгоградский регион.

Много глобальных, перспективных начинаний. С этого года на базе Волгоградского института искусств и культуры начали работу три студии. «Фотостудия», «Студия звукорежиссуры», и «Студия молодежного кино», результаты творчества которой смогли оценить жители и гости Волгограда, побывавшие на презентации документально-постановочного фильма «Иосиф Гамель, открывая новые горизонты».









Продюсер фильма и руководитель «Студии молодежного кино» заслуженный артист РФ, кинорежиссёр, профессор ВГИИК Александр Аркадьевич Тютрюмов, нашел возможность задействовать в процессе съемок киноленты педагогов и студентов нашего вуза.

Еще один проект, который сейчас находится в производстве фильм под рабочим названием «Старая Полтавка: единение народов». Это рассказ о районе Волгоградской области, где больше века, несмотря ни на какие катаклизмы живут в мире и согласии, как добрые соседи, представители разных национальностей и конфессий. Фильм, который учит уважать друг друга, сохраняя традиции своего народа. В создании фильма также принимали активное участие студенты ВГИИК.





— В СМИ было много информации о том, что Волгоградский институт искусств и культуры активно гастролирует по области с концертами и мастер-классами...Расскажите подробнее.

— Да, весь прошлый год Волгоградский институт искусств и культуры реализовывал грантовый проект Волгоградского регионального отделения Ассамблеи народов России «Достояние России». 28 сентября этот значимый для региона культурно-просветительский, музыкально-образовательный, профориентационный проект был завершен. Педагоги и студенты ВГИИК проделали колоссальную работу. Было проведено двадцать мероприятий: десять благотворительных концертов-лекториев, пять мастер-классов и пять методических семинаров для обучающихся и преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств по различным направлениям академического инструментального и вокального искусства (фортепиано, струнно-смычковые и духовые инструменты, вокал).





Молодежь отдаленных уголков Волгоградской области получила уникальную возможность соприкоснуться с великими произведениями русской музыкальной культуры 19-20 веков: услышать живое исполнение профессиональными музыкантами- педагогами и студентами ВГИИК бессмертных творений П.И.Чайковского, М.И.Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, М.А.Балакириева, В.Рахманинова, Р.Щедрина; из лекций, сопровождающих концерты узнать об истории их создания; побывать на мастер-классах и семинарах подготовленных ведущими педагогами института искусств и культуры.

— А за пределы области ваши творческие интересы выходят?

— Конечно! Не только области, но и страны! Мы продолжаем расширять творческие связи. Недавно Волгоградский государственный институт искусств и культуры подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным музыкально-педагогическим институтом им. М.М. Ипполитова-Иванова. Официальное заключение такого соглашения предало новый вектор в развитии отношений двух учреждений. Это следующий этап взаимного сотрудничества. Он предполагает проведение совместных мероприятий: концертов, круглых столов, конференций. Уже запущен первый совместный проект. Два творческих вуза при поддержке культурно-образовательного центра «AlGriNa» и Московского международного университета проводят Международный литературно-музыкальный конкурс «Оливковая ветвь». А в ноябре ВГИИК проведет Второй международный научный симпозиум «Искусство и культура в контексте времени: традиции, инновации, перспективы», приуроченном в этом году к 150-летию со дня рождения А.Н. Скрябина и С.П. Дягилева. К сожалению, в связи с последними событиями в мире, не все желающие смогут принять участие симпозиуме, но мы верим, что искусство вне времени и вне политики.

И конечно, как граждане своей страны профессорско-преподавательский состав и студенты ВГИИК активно поддерживают военнослужащих и добровольцев, сражающихся с радикальными националистами в ходе специальной военной операции на Украине.





Мы участвуем в благотворительных концертах, организованных для мобилизованных жителей Волгоградской области. Наши педагоги много раз посещали госпитали и военные части в ЛНР и ДНР, а все средства от концертов, которые ВГИИК организует по Пушкинской карте, мы перечисляем в Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Ближайший концерт состоится 26 октября в 16 часов. Он будет посвящен 100-летию российского джаза. В программе прозвучат шедевры отечественной джазовой музыки в исполнении вокального ансамбля «ROYALS» и трио концертмейстеров «MASTER BAND». Приходите! Мы ждем всех желающих.

— И последний вопрос. Оксана Игоревна, в декабре 21 года в СМИ была озвучена информация о том, что проводятся следственные действия в отношении лично Вас по подозрению в присвоении бюджетных средств. Какова ситуация на сегодняшний день?

— Благодаря профессиональным действиям правоохранительных органов, следствие установило отсутствие состава преступления. Я удовлетворена тем, что дана объективная оценка ситуации следственными органами, которые разобрались, сняв с меня всяческие подозрения. На сегодняшний момент проводятся следственные действия по установлению реальных виновных в финансовых нарушениях 2017-2019 г.г., в период до моего вступления в должность ректора. Для меня коллектив ВГИИК, с которым я работаю уже больше 20 лет, является сообществом единомышленников, духовно близких людей, с которыми нам предстоит реализовать много ярких образовательных и творческих проектов на благо развития родного региона.



