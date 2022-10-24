В Волгограде на состоявшейся в минувшие выходные отчетно-выборной конференции Областного совета ветеранов спорта определились с новым председателем. Как сообщает ИА «Высота 102», члены организации единогласно поддержали кандидатуру Василия Ивановича Андрущенко.

– Предыдущий председатель Александр Петрович Павлов отчитался о проделанной работе за четыре года и предложил новую кандидатуру на свое место, – сообщили информагентству в Областном совете ветеранов спорта. – Василий Иванович Андрущенко - мастер спорта, известный спортивный деятель города и области обещал продолжить проводимую ранее Советом ветеранов работу и расширить ее.

Отметим, что на сегодня в организации насчитывается около 1200 ветеранов спорта Волгоградской области. Это и заслуженные спортсмены по различным видам спорта, и чемпионы Европы, мира, олимпийские чемпионы, мастера спорта.

Василий Иванович планирует сконцентрироваться на проведении оздоровительных и спортивных мероприятий для детей, молодежи и самих ветеранов спорта. В планах организации под началом Андрущенко – курирование школ-интернатов, сбор средств для жителей Донбасса.

– Ветеранское движение необходимо сохранять и развивать, – подчеркнул Василий Андрущенко, – так как оно имеет большое значение для воспитания подрастающего поколения. Это передача опыта, мастерства, нравственных ценностей, развития чувства патриотизма.

Фото: Волгоград-24 /Youtube.com