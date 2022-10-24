Общество

Волгоградских хлебопеков оштрафовали за отсутствие туалетов

Общество 24.10.2022 09:46
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24.10.2022 09:46


Волгоградские санитарные врачи провели за 9 месяцев 2022 года  26 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и оборот кондитерских и хлебобулочных изделий. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, было отобрано и исследовано 427 проб хлебобулочных и кондитерских изделий на соответствие требованиям технического регламента, в том числе на соответствие нормативам по показателям химической контаминации, по физико-химическим показателям и микробиологической загрязненности пищевой продукции.

Из общего числа исследованных проб не соответствовало установленным требованиям по физико-химическим показателям 0,2%, по микробиологическим показателям 0,9% проб.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий были также выявлены следующие нарушения: реализация кондитерских изделий, не соответствующих требованиям безопасности по микробиологическим показателям; реализация хлебобулочных изделий, не соответствующих требованиям по физико-химическим показателям; нарушение поточности технологических операций; превышение максимально допустимых уровней шума от работы пекарни; осуществления деятельности в пекарне без туалета для персонала и посетителей; реализация хлебобулочных изделий без упаковки.

За выявленные нарушения должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила 60 тысяч рублей.

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