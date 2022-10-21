Во Фролово Волгоградской области прошел град



















Во Фроловском районе Волгоградской области сегодня выпал град. Об этом рассказали ИА «Высота 102» читатели. При этом град в октябре – не такое уж частое явление.







Погода, между тем, в настоящее время в регионе мягко говоря, некомфортная. В пятницу, 21 октября в Волгоградскую область пришли дожди и сильный ветер.





Завтра, 22 октября также ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью температура упадет до нуля в некоторых районах. Днем прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла.





В воскресенье, 23 октября осадки не ожидаются и будет чуть потеплее. А вот 24 октября в регион вернутся дожди и вновь похолодает.