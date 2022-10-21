Во Фролово Волгоградской области прошел град

Видео телеграм-канала "Общественный контроль города Котово"
Общество 21.10.2022 21:17
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21.10.2022 21:17
Видео телеграм-канала "Общественный контроль города Котово"
Во Фроловском районе Волгоградской области сегодня выпал град. Об этом рассказали ИА «Высота 102» читатели. При этом град в октябре – не такое уж частое явление.
Погода, между тем, в настоящее время в регионе мягко говоря, некомфортная. В пятницу, 21 октября в Волгоградскую область пришли дожди и сильный ветер.
Завтра, 22 октября также ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью температура упадет до нуля в некоторых районах. Днем прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла.
В воскресенье, 23 октября осадки не ожидаются и будет чуть потеплее. А вот 24 октября в регион вернутся дожди и вновь похолодает.
Видео телеграм-канала "Общественный контроль города Котово"
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